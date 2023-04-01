قنينة :”نسعى لإنهاء المنافسة الإفريقية في الصدارة”

أكد لاعب شبيبة القبائل ياسين قنينة استعداده لقيادة رفقائه للفوز أمام الوداد البيضاوي في منافسة رابطة الأبطال.

وقال ياسين قنينة خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “ستكون مباراة رائعة وقد يسود اللعب النظيف، تأهلنا ليس صدفة، و تغلبنا على ثلاث منتخبات كبيرة من القارة”.

كما أضاف قنينة “الهدوء بدأ في معسكر تركيا، والنتائج الجيدة، اللاعبون والجهاز الفني قدّموا الكثير من التضحيات لتكريم شبيبة القبائل”.

وختم قنينة “نريد المركز الأول وسنفعل كل شيء لننتزعها”.

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