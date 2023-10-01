قهوة مزغران الجزائرية الثانية عربيا و29 عالميا

لطالما اعتبرت الجزائر واحدة من البلدان التي يكون فيها الطعام هو الأكثر تنوعًا ونوعية في الذوق. من خلال مناطقها المختلفة، تقدم أطباقًا متنوعة للغاية من حيث جوانبها ونكهاتها وأيضًا من حيث أصولها.

وبهذا احتلت القهوة الجزائر المرتبة 29 عالميا. حيث تم تصنيفها من قبل موقع TasteAtlas من بين أفضل القهوة في العالم.

الإسبريسو الإيطالي في المرتبة الأولى عالميا

واحتل الإسبريسو الإيطالي المرتبة الأولى عالميا في ترتيب أحسن قهوة.

Espresso هو اسم مشروب القهوة وطريقة تخمير القهوة التي نشأت في إيطاليا. في الوقت الحاضر يتم تحضيره في جميع أنحاء العالم باستخدام آلة إسبرسو. اخترعها أنجيلو موريوندو في تورينو عام 1884. عن طريق إجبار كمية صغيرة من الماء الساخن تحت ضغط عالٍ من خلال حبوب البن المطحونة ناعماً.

يتم خلط القهوة المستخدمة في صنع الإسبريسو من عدة تحميص ونتيجة للتخمير المضغوط. تتركز نكهات المشروبات بشكل كبير، مع قوام سميك وشبه شراب.

وبالتالي ، يحتوي الإسبريسو على مادة الكافيين أكثر من مشروبات القهوة الأخرى. لذلك يتم تقديمه تقليديًا على شكل جرعة. يوجد فوق كل إسبرسو جيد الصنع رغوة رغوية ذات قوام كريمي، تُعرف باسم الكريما.

علاوة على ذلك ، يمكن مزجه مع الحليب أو الكريمة. لذلك فهو أساس للعديد من مشروبات القهوة الأخرى مثل كافيه لاتيه ، كافيه أمريكانو ، كابتشينو أو كافيه ماكياتو.

الكابوتشينو في المرتبة الثانية

أما الكابتشينو وهي قهوة إيطالية مصنوعة من الإسبريسو والحليب الرغوي، فقد جاءت في المرتبة الثانية عالميا.

وتم الاستمتاع به في المقاهي النمساوية في القرن الثامن عشر. يعود أول ذكر لكلمة كابتشينو في إيطاليا إلى ثلاثينيات القرن الماضي. ولكن في ذلك الوقت كان المشروب مغطى بالكريمة المخفوقة، ثم اكتسب شكله الحالي مع اختراع آلة الإسبريسو.

يتم تقديم الكابتشينو الإيطالي التقليدي دائمًا في أكواب صغيرة ، والتي يتم تسخينها مسبقًا أحيانًا. ويتم تحضيرها عن طريق سحب جرعة واحدة أو مزدوجة من الإسبريسو. ثم يتم تغطيتها بحليب خفيف ورغوة على البخار. النسبة الموصى بها في إيطاليا هي أن يكون لديك رغوة أكثر من السائل.

نظرًا لشعبيته خارج إيطاليا ، يمكن أن يختلف الكابتشيني اختلافًا كبيرًا عن نسخته الإيطالية الأصلية.

ويمكن الاستمتاع به طوال اليوم، بينما نادرًا ما يشربه الإيطاليون في فترة ما بعد الظهر.

ومن المثير للاهتمام، يقال أن اسم الكابتشينو مستوحى من رهبان Capuchin. من المفترض أن مزيج الألوان من القهوة والحليب يشبه تلك الموجودة في أردية Capuchin.

قهوة كاراجيلو الإسبانية في المرتبة الثالثة عالميا..

Carajillo هو مشروب إسباني مصنوع من القهوة ويضاف إليها البراندي أو الروم.

يعود تاريخ هذا المشروب إلى الاحتلال الإسباني لكوبا. خلط الجنود الروم والقهوة ليمنحوا أنفسهم الشجاعة (يقال “الشجاعة” في الكوراي الإسبانية التي أعطت كوراجيلو ثم كاراجيلو).

هناك طرق مختلفة لتحضير الكاراجيو ، فقط عن طريق خلط القهوة مع المسكرات. أو بتسخين الأخير بالليمون والسكر والقرفة ثم خلط هذه المكونات بالقهوة.