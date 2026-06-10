تشريعيات 2026..قوائم المترشحين المقبولة مدعوة لتعيين ممثليها خلال عمليات التصويت والفرز

دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الأربعاء في بيان لها, قوائم المترشحين المقبولة إلى إيداع قائمة الأشخاص. المؤهلين لحضور عمليات التصويت والفرز خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وذلك قبل 21 من جوان الجاري.

وذكرت السلطة المستقلة قوائم المترشحين المقبولة أنه “يحق لهم مراقبة جميع عمليات التصويت وفرز الأصوات في جميع مكاتب التصويت”. داعية إياهم إلى “إيداع قائمة الأشخاص المؤهلين لتمثيلهم, وذلك قبل تاريخ 21 جوان الجاري”.

ويتيح القانون للمعنيين “تمثيل قوائمهم من خلال حضور عملية التصويت والفرز, استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر الفرز. استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر الإحصاء البلدي للأصوات. ومحضر الإحصاء على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية”.

كما يمكنهم -يضيف البيان- “استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر تركيز نتائج التصويت المعد. من قبل اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج”.

للإشارة, يجب أن تتضمن هذه القائمة “كل عناصر الهوية بالنسبة للأشخاص المؤهلين, وفقا للنموذج الخاص بالعملية”.

ويأتي هذا الإجراء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 – 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026. المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية سنة 2026. وعملا بأحكام المادة 144 من الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور