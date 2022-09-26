قوائم المقبولين بالماستر في المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين، عن القوائم الاسمية للطلبة الناجحين والاحتياطيين في المسابقة الوطنية للإلتحاق بالطور الثاني “الماستر” بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر، بالمسابقة الوطنية للالتحاق بطور الماستر لتكوين أساتذة التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة السمعية​. بعنوان السنة الجامعية 2022-2023.

وشملت المسابقة التخصصات التالية: رياضيات، العلوم الطبيعية، والعلوم الفيزيائية، واللغة العربية. وكذا تخصص تاريخ وجغرافيا وعلوم إسلامية وفلسفة ولغة انجليزية ولغة فرنسية.

وللإطلاع على القائدة الإسمية عليكم بالولوج إلى الرابط التالي:

https://bit.ly/3RiCfki