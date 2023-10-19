قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 100 فلسطيني

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، أين اعتقلت 100 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، و54 فلسطينياً من بيت لحم.

وحسب وكالةالأنباء الفلسطينة “وفا” ، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة (03) شبان من مناطق مختلفة، وهم خليل قاسم الشيخ. والشقيقين حسام ومعتز محمد الشيخ من قرية مراح رباح، وحماده صدوق (20 عاما) من مخيم الدهيشة بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما تم اعتقال 50 عاملا من قطاع غزة يسكنون في قاعة الفينيق في مخيم الدهيشة. بالإضافة إلى اعتقال 43 مواطناً من محافظة الخليل، واعتقال 3 مواطنين من مدينة قلقيلية

واقتحمت قوات الاحتلال حي النقار غرب المدينة قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: مجاهد نوفل، وسامح عفانة، ومازن خدرج، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.