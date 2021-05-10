قوات الإحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المرابطين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن إصابة 331 شخصا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى بالقدس.

وحسب موقع “القدس العربي”، فقد انسحبت قوات الاحتلال الصهيوني، من باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحام استمر 4 ساعات صباح اليوم الإثنين.

وتم إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى، حيث عاد المصلون للدخول إلى المسجد مهللين مكبرين.

وأشارت الجمعية في بيان، إلى إن قوات الإحتلال، قد أغلقت باب العيادة الطبية في المسجد الأقصى باللحام الحديدي، لمنع علاج المصابين.

وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية، وأخرجت جميع من بالعيادة، قبل أن تقوم بإغلاقها بشكل كامل.

ومن جهتها، أعلنت الشرطة الصهيونية، اليوم الإثنين، عن إصابة 9 من عناصرها خلال المواجهات في المسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الصهيونية في وقت سابق أنها لن تسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، اليوم الإثنين.

واحتشد المئات من الفلسطينيين في المسجد الأقصى، منذ فجر اليوم لمنع أي اقتحام صهيوني للمسجد.

وكانت جماعات استيطانية، قد أعلنت عن تنفيذ اقتحام كبير للأقصى يوم 28 رمضان، بمناسبة ما يسمى بـ”يوم القدس”.