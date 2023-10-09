قوات الإحتلال الصهيوني تقصف مقر شركة اتصالات وتدمر وزارة الأوقاف الدينية بغزة

كشف مراسل قناة النهار من غزة أن قوات الاحتلال الصهيوني قامت بقصف مقر شركة اتصالات وتدمير وزارة الأوقاف الدينية بغزة.

وأعلن الجيش الصهيوني نقلا عن وسائل إعلام دولية أنه قام بقصف قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.

واستدعى الجيش الإسرائيلي 300 ألف جندي من الاحتياط لمواجهة الفلسطينيين الذين شنوا عملية “طوفان الأقصى”. والتي خلفت خسائر بشرية ومادية جمة وسط جيش الاحتلال.

كما كشف مراسل النهار من غزة عن انقطاع الأنترنت والإتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة.