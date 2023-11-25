قوات الإحتلال تقتحم جنين في الضفة الغربية وتصيب 3 مواطنين 

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، مدينة جنين في الضفة الغربية وأطلقت النار على فلسطينيين في محيط سجن عسكري.

وحسب مصادر اعلامية، فلقد اصيب 3 أشخاص بالرصاص الحي نتيجة مواجهات مع قوات الإحتلال في محيط سجن ”عوفر” العسكري ببلدة بيتونيا غرب رام الله.

وقامت قوات الاحتلال بمهاجمة عشرات الفلسطينيين المتجمهرين بمحيط السجن بانتظار إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في السجون الصهيونية.

وذلك وفقا لاتفاق الهدنة المؤقتة بين الاحتلال والمقاومة، حيث أطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بينهم طفل.

وأعلنت “كتيبة جنين” التابعة لـ”سرايا القدس”، اليوم السبت، أن عناصرها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات صهيونية متوغلة بمحيط مخيم جنين بالضفة الغربية.