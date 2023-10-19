قوات الاحتلال الصهيوني تحاصر 6 صحفيين في جنوب لبنان

كشفت مصادر اعلامية، اليوم الخميس، أن 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرين قرب موقع العباد الصهيوني في محيط بلدة حولا.

وحسب قناة الجزيرة، فإن الصحافيون الستة غير معروفي الجنسية وإثنان من مرافقيهم المدنين أصيبوا برصاص الاحتلال.

وأضاف ذات المصدر، أن القوات الصهيونية تطلق النار في محيط المكان الذي يوجد فيه الصحفيون والمدنيون لمنع مغادرتهم.