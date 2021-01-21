قوات “البوليزاريو” تنقل الحرب للأراضي المغربية!

كشف الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق سيدي اوكال، أن قوات الجيش الصحراوي، وصلت الوركزيز وضربت لبعاج.

بالإضافة الى طارف بوهندة بالإضافة الى لمسامير الواقعة بقطاع تويزكي.

وحسب تصريحات هذا الأخير الى وكالة الأنباء الصحراوية، فلقد أكد أن الجيش الصحراوي وصلت اليوم الخميس الى الوركزيز وضربت لبعاج وطارف بوهندة بقطاع تويزكي .

مضيفا بأن هذا يدخل في إطار التصعيد واتساع دائرة الحرب لتشمل كافة القطاعات والدفاعات المعادية .

من جانب أخر، أضاف سيدي أوكال الثلاثاء الماضي، أن قوات “البوليزاريو” سيواصل ضرب تخندقات القوات المغربية.

وسيصعد من وتيرة الحرب لتصل الى العمق المغربي، مشيرا إلى أنهم قاموا بـ510 عمل قتالي خلال 67 من الحرب.

أين توزعت على طول جدار الذل والعار من المحبس الى بئر كندوز.