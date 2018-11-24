قوات الجيش والدرك يلقيان القبض على الإرهابي “بناصر محمد” بمعسكر

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك، يوم أمس الجمعة، من إلقاء القبض على الإرهابي “بناصر محمد” بتغنيف ولاية معسكر.

وحسب بيان ذات السلك، اليوم السبت، فقد التحق الإرهابي سالف الذكر بالجماعات الإرهابية سنة 1996.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من بجاية، إن أمناس وبسكرة،

وتمنراست، من توقيف، (03) أشخاص وحجز مولد كهربائي، 02 مطارق ضاغطة.

62 قنطارا من مادة ورق التبغ، حوالي 3كيلوغرام من الكيف المعالج و(587) قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 29 شخصا بكل من وهران و عنابة.