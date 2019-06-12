قوات الدرك لباب جديد تعتقل رجل أعمال بارز بسطيف في قضية كونيناف

إعتقلت قوات خاصة للدرك الوطني تابعة لباب الجديد رجل أعمال بارز “ح،ب” في قضية كونيناف وتضخيم فواتير.

وكذا ربط سد تيشي حاف مع سد الموان بأنابيب ضخمة كلفت خزينة الدولة 10 ألآف مليار سنتيم.

وأطاح ملف كونيناف عشية اليوم رجل أعمال كبير “ب.ح” ذكر اسمه ضمن لائحة المعنيين بالتحقيقات المسدات من طرف نيابة محكمة سيدي محمد.

إلى القوات الخاصة تابعة للدرك الوطني بباب الجديد محل الإختصاص التي تنقلت إلى عاصمة الهضاب سطيف على وجه السرعة.

قبيل آذان المغرب بدقائق، وحسب مصادر النهار “أون لاين” فإن قوة خاصة مكونة من 4 سيارات رباعية الدفع.

حلت على حي دلاس وسط المدينة اين تم سماعه بمكتبه، قبل اقتياده لمنزله الكائن بحي “القصرية”.

الذي أغلقت فيه كل المداخل والمخارج وطريق المؤدي إلى الشارع الذي يقطنه بدعم من قوات الشرطة bri، ليتم تفتيشه لمدة طويلة.

لينتهو بحجز وثائق لها علاقة بتورطه في ملف الفساد الذي طال الاخوة كونيناف، قبل اعتقاله والتوجه به نحو العاصمة.