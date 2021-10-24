قوات الشرطة تحجز أزيد من مليون وحدة من المفرقعات

تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الأسبوع المنصرم من حجز أزيد من مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات مختلفة الأنواع والأحجام. في إطار المخطط العملياتي المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة المولد النبوي الشريف لسنة 2021.

وفي بيان لمصالح الأمن الوطني، فقد تمكنت خلال عمليات متفرقة من حجز أزيد من 1.405.492 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام، بعدة ولايات.

وأضاف البيان، أن مصالح الأمن الوطني من حجز 629000 وحدة بقسنطينة، و308922 وحدة بوهران، و176269 بميلة، و115000وحدة بعين الدفلى. بالإضافة إلى 62000 وحدة بتيزي وزو، و44288 وحدة بتلمسان، و40000 وحدة بتيبازة، و20013 وحدة بتيارت،و10000 وحدة بمعسكر.

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