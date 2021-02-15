قوات المخزن تقمع شباب متضامن مع المناضلة الصحراوية سلطانة خيا

فرقت قوات المخزن مساء اليوم بالقوة مجموعة من الشباب الصحراوي العزل قدمت لزيارة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا اختها الواعرة خيا.

قوات المخزن قامت بإستعمال القوة ضد مجموعة من الشباب الصحراوي امام منزل الناشطة الصحراوية سلطانة خيا.

الناشطة الصحراوية سلطانة خيا اختها الواعرة خيا تم الاعتداء عليهما يوم امس وتعنيفهما بالضرب .

عملية التفريق تمت امام منزل الناشطة الصحراوية سلطانة خيا

وفي محاولتهم تفريق الشباب بالقوة والضرب والسب والشتم ،تم اعتقال الشاب الصحراوي محمد امبارك احمد واقتياده الى نقر شرطة الاحتلال.