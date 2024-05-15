قوات جيش الاحتلال تعلن حالة الاستنفار في مستشفياتها بسبب “حدث أمني صعب”

أعلنت قوات جيش الاحتلال الصهيوني، حالة الاستنفار في مستشفياتها بسبب “حدث أمني صعب”، فيكامل مستشفيات القدس المحتلة وبئر سبع وتل أبيب بالأراضي الفلسطينية.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن “حدث صعب” في شمال غزة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وسط جيش الاحتلال.

وفرضت سلطات الاحتلال، حظر النشر على وسائل الإعلام العبرية بخصوص الحدث الأمني في شمال غزة.

وكشفت مصادر مقربة من المقاومة الفلسطينيةـ عن قصف تجمع لقوات الاحتلال بقذيفة صاروخية جنوب حي الزيتون.

فيما كشفت ذات المصادر، عن استهداف أفراد من قوات المظليين الصهاينة وسقوطهم كلهم بين جريح وقتيل.

وتحدثت تسريبات عبرية عن انتشال جثث 5 قتلى و15 جريحا منهم ستة في حالة حرجة وفقدان 9 آخرين.

وكانت كتائب القسام، قد نشرت اليوم، فيديو لاستهداف قوة راجلة لجيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.