قوات «خاصة» من الأئمة لحماية الجزائريين على «الفايسبوك»

محمد عيسى طالب الأئمة بفتح حسابات لمواجهة التطرف

الصفحات تحمل اسم «المسجد» لمواجهة دعاة الكراهية وحمل السلاح

دعا إلى استغلال تواجد 14 مليونا على «الفايبسوك» لتجنب العودة إلى التسعينات

الإعلان عن تكلفة حج 2018 يكون بعد موافقة رئيس الجمهورية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن تكلفة الحج لموسم 2018 ستعرض على الحكومة، الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد موافقة رئيس الجمهورية على التكلفة التي تحدد من طرف الوزارة بالتعاون مع الديوان الوطني للحج والعمرة.

دعا الوزير، محمد عيسى، خلال لقاء مع مسؤولي القطاع، أئمة المساجد إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة التطرف والطائفية ونشر مبادئ الإسلام الحقة.

وأوضح الوزير أن الجزائريين يحتاجون إلى خطاب تربوي وتوعوي معتدل يرسخ حب الوطن وتذكيرهم بنعمة الاستقرار، خاصة وأن الجزائر عاشت خلال سنوات التسعينات مرحلة صعبة، داعيا الأئمة إلى استغلال فضاءات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن 33 من المئة من الجزائريين يرتادون موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أي ما يعادل 14 مليونا، حسب الإحصائيات الأخيرة.

وشدّد الوزير على ضرورة تخصيص صفحات تحمل اسم «المسجد» تكون بمثابة قلاع لرد الدعوات الموجهة للجزائريين من كراهية وحمل السلاح والتقسيم والطائفية والإلحاد التي تبث بقوة وبطريقة دقيقة وبعناوين مختلفة، داعيا الأئمة إلى نشر خطب وآراء موحدة حول قضايا الأمة.

وحذر محمد عيسى في هذا الإطار من حملات الطائفية التي تستهدف الجزائريين، وكذا من الحركة الإلحادية التي باتت تحمل اسم الحداثة، حيث وصلت هذه الحملات إلى التشكيك في الثورة التحريرية المجيدة ورموزها وبالاستقلال وبإنجازات الدولة وقراراتها. ومن جهة أخرى، نفى الوزير صدور فتاوى تحرم «الحرڤة» أو الإضراب، مذكرا أنه ولا إمام من الأئمة أفتى بذلك، كما قال الوزير إن موضوع الفتوى يحتاج إلى تنظيم، وذلك بإنشاء مجمع الفقه الذي سيسمح بالقضاء على الفوضى في الفتوى، سواء في الفضاء العادي أو في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو في ذهن الجزائريين.

وبخصوص منصب مفتي الجمهورية، قال الوزير إن الموضوع متعلق برئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تصدر فتاوى فردية، أما الهيئة التي تصدر فتوى للجزائريين جميعا فتتمثل في المجلس الإسلامي الأعلى.