قوادرية: الشروع في الإستفادة من المزايا الجديدة لبطاقة الشفاء اليوم

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء نذير قوادرية. أنه ابتداء من اليوم سيتم رفع سقف قيمة تعويضات بطاقة الشفاء من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.

وأضاف قوادرية، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء تتميز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق. مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وبكل سهولة ومرونة. مؤكدا أن البطاقة هي نواة المنظومة المعلوماتية للضمان الإجتماعي.

كما أشار المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء نذير قوادرية إلى أن النسخة الجديدة الثانية من بطاقة الشفاء مصنوعة بالجزائر. على مستوى المطبعة الرسمية بمواد متطورة وأكثر صلابة من البطاقة الأولى وكل مراحلها تتم بالجزائر .

وبخصوص عدد المؤمن لهم اجتماعيا قال المدير العام للصندوق الوطني للعمال الاجراء إنه” بصفة مباشرة نحصي 14 مليون مؤمن اجتماعي وأكثر من 26 ذوي حقوق. وبإضافة المؤمنين غير الأجراء نصل إلى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي”.

كما أشار قوادرية إلى أن بطاقة الشفاء في نسختها الثانية تتميز بخصائص في طاقة استيعاب المعلومات. حيث أصبحت أوسع وتتضمن 40 آخر وصفة طبية إلكترونية موصوفة. بالإضافةكذلك إلى 400 آخر دواء إضافة إلى أكثر من 12 ألف صيدلية متعاقدة، و682 صانعي النظارات الطبية المتعاقدين. و36 عيادة للجراحة القلبية، وكذا 221 مركزا لتصفية الدم، و119 عيادة توليد، و344 متعامل للنقل الصحي. بالإضافة كذلك إلى 3827 طبيباً معالجا متعاقدا.مؤكدا أن كل هذه الأرقام تدل على أن النظام المعمول به موسع و يسمح بالتكفل بصفة كاملة وعلى كل التراب الوطني بالنسبة للمؤمن لهم إجتماعيا.