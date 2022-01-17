قوادرية: تقرير مفصّل سيتم رفعه حول ندرة زيت المائدة قريبا

كشف رئيس اللجنة الإقتصادية والتنمية والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية، أنه سيتم رفع تقرير مفصل قريبا للهيئة الوصية. يتضمن حقائق تم كشفها حول ندرة زيت المائدة.

وقال قوادرية “لوأج” في اختتام زيارته إلى سوق البيع بالجملة ”الباطوار” بولاية سطيف، وإحدى نقاط توزيع زيت المائدة بمنطقة عين الطريق. بأن هذا التقرير ستُعده ذات اللجنة بناء على سلسلة خرجات ميدانية إلى ست ولايات بغرب وشرق البلاد. والتي استهدفت مصانع ونقاط بيع وتجار الجملة والتجزئة. بالإضافة كذلك إلى تصريحات المواطنين حول القضية.

وأشار ذات المتحدث، أن عمل اللجنة من المفروض أن يختتم في غضون 10 أيام على أقصى تقدير. بعد استكمال خرجاتها إلى باقي الولايات المبرمجة في إطار عمل اللجنة. ليتم عقد اجتماع ورفع تقريرها إلى الهيئات الوصية. ليكون بادرة حسنة لكل المجالس لمرافقة المواطن خلال هذه الأزمة.

كما أضاف قوادرية بأن المجلس الشعبي الوطني قرّر تشكيل لجنة معاينة للتحري وكشف الحقائق التي تسببت في ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. وعلى رأسها زيت المائدة لأنه هيئة منتخبة وهيئة رقابية أصبحت مرافقة للحكومة في ظل الظروف التي تعيشها الجزائر.

ولدى تطرقه لإرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. أفاد قوادرية، بأن اللجنة الاقتصادية والتنمية والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني ترى بأن الأمر مرتبط بأزمة إقتصادية عالمية جراء كوفيد-19. الذي أحدث إهتزازات في الإقتصاد العالمي تأثرت بها الجزائر كباقي دول العالم.

كما قال قوادرية، إن سعر الزيت الخام قد عرف ارتفاعا كبيرا بالبورصة العالمية. ما يكلّف الدولة أموالا باهظة فيما تعلق بالدعم. باعتبار أن زيت المائدة مادة غذائية مدعمة. مشيرا إلى أن بناء إقتصاد قوي لا يتحقق إلا بالانسجام بين الدولة والشعب بما فيه تجار تجزئة وتجار الجملة ومصنعين ومنتجين وغيرهم.

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