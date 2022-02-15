قناة النهار ” قوادرية : “هامش ربح الموزعين ضعيف وهذا من أسباب ندرة الزيت بقلم قناة النهار نشر في 15 فيفري 2022 - 16:42 أزمة الزيت شارك غرِّد أرسل 18 0 ” قوادرية : “هامش ربح الموزعين ضعيف وهذا من أسباب ندرة الزيت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aqNhn اقرأ أيضا أجواء مشمسة وصافية.. وتشكل الجليد بهذه الولايات الوطني 31 جانفي قضية 1200 طبيب وزير الصحة يوضح "أغلبهم مقيم في الخارج وزايدين في 61 و71 قناة النهار 14 فيفري "مريض بـ كورونا :" درت التلقيح وراني الحمد الله لاباس ماعنديش أعراض كبيرة قناة النهار 05 فيفري فاسألوا: ما حكم أخذ العربون في التجارة؟ قناة النهار 15 فيفري دلال خير: طفل تعرض إلى حادث مأساوي غير حياته وحياة عائلته.. يحتاج إلى عملية جراحية خارج الوطن قناة النهار 04 فيفري درار للنهار.. نحن بصدد الخروج من الذروة ولا وجود لوفيات بسبب التلقيح الوطني 05 فيفري رياح قوية تصــــــــــل سرعتها إلى 50 كلم/سا في الجنوب أخبار الجزائر 09 فيفري قطع الغيار الأصلية لـ السيارات عملة نادرة..والمقلدة منها تتسبب في حـ.وادث أليـ.ـمة قناة النهار 10 فيفري ستاد الـ CAN: أسرار خروج الخضر من الدور الأول.. خلافات قوية عرقلت بلماضي قناة النهار 27 جانفي حوادث المرور في الجزائر..لافتات وإشارات غائبة وخارج المقاييس قناة النهار 10 فيفري