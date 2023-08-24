إعــــلانات
الرياضة

قواسمية: “كل الإمكانيات مسخرة لانجاح تربص الوفاق بعين الدراهم”

بقلم كريم تيغرمت
قواسمية: “كل الإمكانيات مسخرة لانجاح تربص الوفاق بعين الدراهم”
  • 90
  • 0

أكد المدير العام لشركة “بلاك ايغل”، نبيل قواسمية، السير الحسن لتربص وفاق سطيف، الجاري بعين الدراهم التونسية، بفضل تسخير كل الامكانيات اللازمة.

وصرح قواسمية للصفحة الرسمية للوفاق: “الفريق يتواجد في أحسن الظروف خلال التربص الجاري حاليا بعين الدراهم، بمشاركة 28 لاعب”.

كما أضاف: “هناك تناسق كبير في العمل، وتم تسخير كل الوسائل اللازمة، لانجاح هذا التربص الذي سيدوم إلى غاية 6 سبتمبر المقبل”.

وتابع المدير العام لشركة “بلاك ايغل”، نبيل قواسمية: “الوفاق سيخضو عدة لقاءات ودية خلال هذا التربص، مع أندية جزائرية، وتونسية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/2ZwkU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر