قواسمية: “كل الإمكانيات مسخرة لانجاح تربص الوفاق بعين الدراهم”

أكد المدير العام لشركة “بلاك ايغل”، نبيل قواسمية، السير الحسن لتربص وفاق سطيف، الجاري بعين الدراهم التونسية، بفضل تسخير كل الامكانيات اللازمة.

وصرح قواسمية للصفحة الرسمية للوفاق: “الفريق يتواجد في أحسن الظروف خلال التربص الجاري حاليا بعين الدراهم، بمشاركة 28 لاعب”.

كما أضاف: “هناك تناسق كبير في العمل، وتم تسخير كل الوسائل اللازمة، لانجاح هذا التربص الذي سيدوم إلى غاية 6 سبتمبر المقبل”.

وتابع المدير العام لشركة “بلاك ايغل”، نبيل قواسمية: “الوفاق سيخضو عدة لقاءات ودية خلال هذا التربص، مع أندية جزائرية، وتونسية”.