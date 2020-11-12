قواسمية يشرف على افتتاح السنة الجامعية 2020-2021 بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة

أشرف العميد نورالدين قواسمية قائد الدرك الوطني، اليوم الخميس، بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، على مراسيم افتتاح السنة الجامعية 2020-2021.

وحضر الافتتاح إطارات ومدراء وكذا أساتذة جامعيين.

وبعد مراسيم الاستقبال وتأدية التحية العسكرية للعلم الوطني، توجه العميد قائد الدرك الوطني، رفقة الوفد المرافق له إلى قاعة المحاضرات.

حيث استمع العميد نورالدين قواسمية إلى كلمة ترحيبية ألقاها قائد المدرسة العقيد دراني محمد.

ليقوم بعدها العميد بإلقاء كلمة أشاد من خلالها بنوعية التكوين المحصل عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما حث العميد نورالدين قواسمية من خلالها على مواصلة بذل الجهود من أجل الحفاظ على المستوى المحقق.

ليعلن العميد نورالدين قواسمية في الأخير عن الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة 2020-2021.