قواعد الإستقرار النفسي…
بقلم النهار أونلاين
حتى تحيا الإستقرار النفسي وتلامس السعادة والسكينة قلبك إليك هذه القواعد الثمينة….
*لا تراقب مكانا لم يكن لك: كن أنت الغني والمستغني.
*غالبا موقف واحد كفيل بأن يجعلك تضع نقطة إنتهاء لبعض الأشخاص في حياتك، فلا تمنح الفرص لمن لا يستحقها.
*أفضل إنتقام ممّن قاموا بأذيّتك هو أن تكون سعيدا، فليس هناك ما يثير جنونهم أكثر من رؤيتك تستمتع.
*لا تجعل حياتك وخصوصا سعادتك بين يديّ أي شخص، ترفّع وإسمو وعش حرا بلا قيود.
*كن لنفسك المشجع وكن لإرادتك المحفز ولا تنتظر الثناء من أحد.
*تعلّم من العثرات ولا تخجل من الفشل، وإجعل من كل تراجع وثبة نحو الأمام.
*إحتوي ذاتك ولا تحملها ما لا طاقة لها به وكن بها رحيما.
*قوّي عزيمتك وإنجح من أجل من سيفرحون لنجاحك.
*تريث وإمنح كل خطوة وقتها ولا تتسرع، ففي العجلة الندامة.
رابط دائم : https://nhar.tv/BZt3Q