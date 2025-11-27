قواعد الإستقرار النفسي…

حتى تحيا الإستقرار النفسي وتلامس السعادة والسكينة قلبك إليك هذه القواعد الثمينة….

*لا تراقب مكانا لم يكن لك: كن أنت الغني والمستغني.

*غالبا موقف واحد كفيل بأن يجعلك تضع نقطة إنتهاء لبعض الأشخاص في حياتك، فلا تمنح الفرص لمن لا يستحقها.

*أفضل إنتقام ممّن قاموا بأذيّتك هو أن تكون سعيدا، فليس هناك ما يثير جنونهم أكثر من رؤيتك تستمتع.

*لا تجعل حياتك وخصوصا سعادتك بين يديّ أي شخص، ترفّع وإسمو وعش حرا بلا قيود.

*كن لنفسك المشجع وكن لإرادتك المحفز ولا تنتظر الثناء من أحد.

*تعلّم من العثرات ولا تخجل من الفشل، وإجعل من كل تراجع وثبة نحو الأمام.

*إحتوي ذاتك ولا تحملها ما لا طاقة لها به وكن بها رحيما.

*قوّي عزيمتك وإنجح من أجل من سيفرحون لنجاحك.

*تريث وإمنح كل خطوة وقتها ولا تتسرع، ففي العجلة الندامة.