تم وضع قواعد جديدة للانتخابات الأوروبية، المزمعة في شهر جوان المقبل. حيث سيكون من الممكن تقديم طلب وكيل بالكامل عبر الإنترنت.

لطلب التوكيل، لن يكون من الضروري الذهاب إلى مركز الشرطة أو الدرك.

ويمكن تقديم هذا الطلب مباشرة عبر الإنترنت، وفقا لمرسوم نشر في 31 ديسمبر في الجريدة الرسمية.

ويؤكد النص أن “الناخب الذي يستخدم الإجراء عن بعد لإنشاء وكيل معفى من الاضطرار إلى المثول شخصيًا أمام السلطات”.

ومع ذلك، سيكون من الضروري التصديق على “هوية الشخص باستخدام وسيلة تعريف إلكترونية يُفترض أنها موثوقة ومعتمدة”.

على الرغم من أنه كان من الممكن بالفعل بدء إجراء وكيل باستخدام خدمة Maprocuration عن بعد. إلا أنه لا يزال يتعين عليك الذهاب إلى أحد المواقع التي حددها المحافظ للتحقق من هويتك.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء الجديد ينطبق فقط على هذه الانتخابات الأوروبية، وليس على الانتخابات الفرنسية المستقبلية.

كما أن بطاقات الاقتراع التي يطبعها الناخبون “من النماذج التي ينتجها المرشحون”، يمكن الآن أن تكون “بالأبيض والأسود على ورق أبيض” بدلا من اللون المطلوب في البداية.

ولا يزال من الضروري عدم ظهور أي “ملاحظة مكتوبة بخط اليد” في هذا الاقتراع، وفي هذه الحالة ستكون باطلة.