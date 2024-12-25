قواعد جديدة للهجرة إلى كندا

قررت الحكومة الكندية تعزيز شروط الهجرة للعمال الأجانب واعتماد قواعد جديدة. مما يساعد على جذب الأشخاص الموهوبين والمؤهلين الذين يحتاجهم الاقتصاد الكندي.

Express Entry هو نظام إدارة طلبات الهجرة الرائد في كندا للأشخاص الذين يرغبون في الهجرة بشكل دائم. لا سيما من خلال برنامج العمال المهرة الفيدرالي، وبرنامج الحرف الماهرة، وفئة الخبرة الكندية وجزء من برنامج المرشحين الإقليميين.

وللحد من محاولات الاحتيال في إطار هذا البرنامج، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة. عن إجراءات جديدة. في هذه الحالة، لن يحصل مرشحو برنامج Express Entry على نقاط إضافية إذا كان لديهم عرض عمل.

كما سيؤدي هذا الإجراء المؤقت، الذي سيدخل حيز التنفيذ في ربيع عام 2025. إلى إزالة الحافز للبيع أو الشراء غير القانوني لدراسات تأثير سوق العمل. وذلك لتحسين فرص المرشح في الاختيار للاستقرار في كندا كمقيم دائم.

بمجرد تنفيذه، سيؤثر هذا التغيير على المتقدمين الذين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة من خلال Express Entry.

علاوة على ذلك، سيتم تطبيقه على جميع المرشحين الذين لديهم عروض عمل في المجموعة وكذلك على المرشحين الجدد الذين يدخلون إليها.

ومع ذلك، لن يكون لهذا الإجراء الجديد أي تغيير بالنسبة للأشخاص الذين تمت دعوتهم بالفعل لتقديم طلب. أو الذين لا يزال طلبهم قيد التقدم.

وسيؤدي تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز سلامة نظام الهجرة الكندي وجذب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم. للعمل في البلاد. وذلك حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى السكن والدعم الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح.

قررت الحكومة الكندية تعزيز شروط الهجرة للعمال الأجانب واعتماد قواعد جديدة. مما يساعد على جذب الأشخاص الموهوبين والمؤهلين الذين يحتاجهم الاقتصاد الكندي.

Express Entry هو نظام إدارة طلبات الهجرة الرائد في كندا للأشخاص الذين يرغبون في الهجرة بشكل دائم. لا سيما من خلال برنامج العمال المهرة الفيدرالي، وبرنامج الحرف الماهرة، وفئة الخبرة الكندية وجزء من برنامج المرشحين الإقليميين.

وللحد من محاولات الاحتيال في إطار هذا البرنامج، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة. عن إجراءات جديدة. في هذه الحالة، لن يحصل مرشحو برنامج Express Entry على نقاط إضافية إذا كان لديهم عرض عمل.

كما سيؤدي هذا الإجراء المؤقت، الذي سيدخل حيز التنفيذ في ربيع عام 2025. إلى إزالة الحافز للبيع أو الشراء غير القانوني لدراسات تأثير سوق العمل. وذلك لتحسين فرص المرشح في الاختيار للاستقرار في كندا كمقيم دائم.

بمجرد تنفيذه، سيؤثر هذا التغيير على المتقدمين الذين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة من خلال Express Entry.

علاوة على ذلك، سيتم تطبيقه على جميع المرشحين الذين لديهم عروض عمل في المجموعة وكذلك على المرشحين الجدد الذين يدخلون إليها.

ومع ذلك، لن يكون لهذا الإجراء الجديد أي تغيير بالنسبة للأشخاص الذين تمت دعوتهم بالفعل لتقديم طلب. أو الذين لا يزال طلبهم قيد التقدم.

وسيؤدي تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز سلامة نظام الهجرة الكندي وجذب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم. للعمل في البلاد. وذلك حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى السكن والدعم الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح.