قواعد جميلة لحياة أجمل

بين الخطأ والصواب

القاعدة الأولــى

اللوم للمخطيء لا يأتي بخير غالبا، ولا يأتي بنتائج إيجابية، فحاول أن تتجنبه، وقد وضح لنا أنس رضي الله عنه انه خدم الرسول صلى الله عليه واله وسلم عشر سنوات ما لامه على شيء قط، فاللوم مثل السهم القاتل ما أن ينطلق حتى ترده الريح علي صاحبه فيؤذيه ذلك أن اللوم يحطم كبرياء النفس .

القاعدة الثانية

لحياة أجمل

وفي قصة الشاب مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم درس في ذلك حيث جاءه يستسمحه بكل جرأة وصراحة في الزنا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: “اترضاه لأمك” قال “لا” فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم “فان الناس لا يرضونه لأمهاتهم”، ثم قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم: “أترضاه لأختك؟” قال: “لا” فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم: “فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم” فأبغض الشاب الزنا.

القاعدة الثالثة

استخدام العبارات اللطيفة في إصلاح الخطأ، لحياة أجمل فكلنا ندرك أن من البيان سحراً فلماذا لا نستخدم هذا السحر الحلال في معالجة الأخطاء، فمثلاً حينما نقول للمخطئ: “ما رأيك لو تفعل كذا..”، “أنا اقترح أن تفعل كذا.. ما وجهة نظرك”، أليست أفضل من قولنا”يا قليل التهذيب والأدب..”،بين الأسلوبين.

قواعد جميلة لحياة أجمل

القاعدة الرابعة

تجنب الجدال في معالجة الأخطاء فهي أكثر وأعمق أثرا من الخطأ نفسه وتذكر أنك بالجدال قد تخسر لأن المخطئ قد يربط الخطأ بكرامته فيدافع عن الخطأ بكرامته فيجد في الجدال متسعاً ويصعب عليه الرجوع عن الخطأ.