قواعد ذهبية لدوام الحب بين الزوجين

لدوام الحب والاحترام بين الزوجين تنصح بالآتي:

العطاء المتبادل، فهو عنوان الزواج الناجح.

التجدُّد في الحياة الزوجيَّة والحفاظ على سلوكيات تُظهرُ الود كالتصرف السليم بمراعاة مشاعر الشريك، وعدم الاستهتار بحقوقه لمجرّد انه يحبه.

الصراحة ولا للانتقاد.

حل الخلاف في حينه حتى لا يتحول إلى صراع.

أن تكون طريقة التعامل بينهما قائمة على الإحترام المتبادل، انطلاقاً من غرفة الزوجيَّة وصولاً إلى المواقف التي تحدث أمام الأبناء والآخرين.

مراعاة المشاعر بينهما وعدم الاستهزاء ببعضهما بعضاً.

حفظ الغيبة من أهم الأمور التي يجب الحرص عليها.

احترام أهداف وطموحات الشريك ودعمه لتحقيقها.

مساعدة أحدهما الآخر داخل الأسرة وخارجها على أداء واجباته.

مراعاة الحقوق والاحتياجات كافة بينهما.

عدم التساهل في الإساءة إلى الشريك بتجاهل حقه.

الاعتذار عند الخطأ والمبادرة بتصحيح الخطأ.