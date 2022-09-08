قواعد ذهبية لدوام الحب بين الزوجين..

قواعد ذهبية لدوام الحب والاحترام بين الزوجين تنصح بالآتي:

ـ العطاء المتبادل، فهو عنوان الزواج الناجح.

ـ التجدُّد في الحياة الزوجيَّة والحفاظ على سلوكيات تُظهرُ الود كالتصرف السليم بمراعاة مشاعر الشريك، وعدم الاستهتار بحقوقه لمجرّد انه يحبه.

ـ الصراحة ولا للانتقاد.

ـ حل الخلاف في حينه حتى لا يتحول إلى صراع

ـ أن تكون طريقة التعامل بينهما قائمة على الإحترام المتبادل، انطلاقاً من غرفة الزوجيَّة وصولاً إلى المواقف التي تحدث أمام الأبناء والآخ رين.

ـ مراعاة المشاعر بينهما وعدم الاستهزاء ببعضهما بعضاً.

ـ حفظ الغيبة من أهم الأمور التي يجب الحرص عليها.

ـ احترام أهداف وطموحات الشريك ودعمه لتحقيقها.

ـ مساعدة أحدهما الآخر داخل الأسرة وخارجها على أداء واجباته.

ـ مراعاة الحقوق والاحتياجات كافة بينهما.

-عدم التساهل في الإساءة إلى الشريك بتجاهل حقه .

-الاعتذار عند الخطأ والمبادرة بتصحيح الخطأ.

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