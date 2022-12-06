قواعد وشروط جديدة للهجرة إلى كندا

قررت مقاطعة كيبيك الكندية توسيع قواعد وشروط الهجرة. حسب التصريحات الأخيرة لوزيرة الهجرة في كيبيك كريستين فريشيت خلال مؤتمرها الصحفي الأخير.

ووفقًا لوزيرة الهجرة الكندية، فسيتم هذه المرة منح فرصة الهجرة للأشخاص “الفرانكوتروب” وهم الأشخاص الذين لغتهم الأم ليست الفرنسية. ولكن يأتون من مناطق وثقافات لها صلات بالفرنكفونية. في هذه الحالة ، يتحدث عن أولئك الذين يتحدثون، كلغتهم الأم، العربية ، الكتالونية ، البرتغالية ، الإسبانية.

وسبق وأن أكدت كندا رغبتها في اختيار 100٪ من الأجانب الناطقين بالفرنسية بحلول عام 2026.

من جانبه ، رد مارك تانجواي ، الزعيم المؤقت للحزب الليبرالي في كيبيك. حيث دعا هذا الأخير إلى عدم حرمان كندا من مواهب الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى كيبيك لتعلم اللغة الفرنسية.