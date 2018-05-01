قوافل تحسيسية لتخفيف الضغط عن تلاميذ الباك والبيام بالمسيلة

نظمت ولاية المسيلة، قوافل تحسيسية لفائدة التلاميذ الممتحنين بشهادتي البيام والبكالوريا.

وتهدف هذه المبادرة التي نظمها نشطاء جمعويين بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية

لتخفيف الظغط النفسي عن التلاميذ لكون الامتحانات بقيت لها أيام معدودات .

وقال كمال بلقاضي منظم القافلة التحسيسية لولاية المسيلة، أنّ الهدف من هذه المبادرة هو تحضير التلاميذ نفسيا وبيداغوجيا لاجتياز شهادات نهاية السنة، وذلك بحضور أساتذة مختصين .

ولقد لقيت هذه المبادرة استحسان التلاميذ اللذين قالوا أنهم استفادوا كثيرا من هذه القافلة.