قوافل طبية وعيادات متنقلة تفك العزلة الصحية عن مناطق الظل

نظمت الشبكة الجزائرية للشباب بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، قوافل طبية تطوعية إلى مناطق الظل في الهضاب العليا والجنوب والتي تعرف نقصا في التغطية الصحية.

هذا وتأتي هذه القوافل المدعمة بعيادة متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان واصلاح والمستشفيات ومؤسسة “صانوفي”، على غرار طب القلب، السكري، الطب العام، طب العيون، مخبر للتحاليل الطبية…

فيما استكملت القوافل البرنامج الخاص بمناطق الظل بولاية برج بوعريريج اليوم الثلاثاء، وستتوجه مباشرة الى مناطق الظل بولاية بسكرة.

على ان تستمر لتشمل ولايات المسيلة، الجلفة، الاغواط، البيض والنعامة كمرحلة أولى التي تنتهي مع نهاية شهر نوفمبر القادم.