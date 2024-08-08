قواند:”أشكر الشعب الجزائري على دعمه الدائم لنا”

وجه العداء الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024، محمد علي قواند، شكره للشعب الجزائري، نظير دعمه المعنوي له.

وصرح العداء المتأهل لنصف نهائي سباق 800 متر ضمن منافسات الأولمبياد لقناة الكأس القطرية:”الحمد لله على تأهلي لنصف نهائي الأولمبياد، سباق الأمس، كان فيه الكثير من الدفع”.

وأضاف العداء قواند:”تمكنت اليوم من تقديم أحسن ثاني توقيت في سباق 800 متر، وتأهلت لنصف النهائي، أشكر الشعب الجزائري على دعمه، الذي مكنني من التأهل”.

وختم المتحدث قائلا:” نسق سباق اليوم كان مرتفعا جدا، وتمكنت من التأهل، سأبذل قصارى جهدي لضمان التأهل للنهائي”.