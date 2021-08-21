قواند يتأهل لنهائي 800 متر من بطولة العالم لألعاب القوى

تأهل العداء الجزائري قواند محمد علي، اليوم السبت، لنهائي سباق الـ800 متر، من البطولة العالمية لألعاب القوى (أقل من 20 عاما).

ويأتي هذا، بعد نجاح قواند، في احتلال المركز الثاني، في سباق النصف نهائي، الذي جر اليوم السبت، محققا توقيت قدره 1د، 47ثا، 35ج.

وتعلق آمال كبير على العداء الجزائري الشاب، للظفر بميدالية ضمن هذه الطبعة الثامنة عشر من بطولة العالم لألعاب القوى أواسط.

يذكر بطولة العالم لألعاب القوى، الجارية في العاصمة الكينية نيروبي، من المقرر أن تختتم فعالياتها يوم 22 أوت الجاري.