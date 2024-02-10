قواند يحقق رقما قياسيا في فعاليات ملتقى ليفين الفرنسية

تمكن العداء الجزائري قواند محمد علي، اليوم السبت، من تحقيق رقم قياسي وطني وثاني أفضل نتيجة عالمية بعد الفوز بسباق 800 متر ضمن فعاليات ملتقى ليفين فرنسا.

و جرى السباق، ضمن الجولة القارية الذهبية لملتقيات ألعاب القوى داخل القاعة.

إلى جانب ذلك فاز العداء الجزائري الأخر ياسر محمد تريكي بالمركز الثاني في الوثب الثلاثي بنتيجة 17.18 متر ضمن فعاليات ملتقى ليفين الفرنسية، ليؤكد علو الكعب الجزائري في المحافل الدولية.

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