قواند يهدي الجزائر فضية بطولة العالم للألعاب القوى

حصد العداء الجزائري محمد قواند اليوم الأحد، فضية سباق الـ800 متر، في بطولة العالم لألعاب القوى فئة الشباب.

وقدم قواند، آداء متميز في هذا السباق، ما سمح له باحتلال المركز الثاني، مسجلا توقيت قدره 1 دقيقة، 44 ثانية، و45ج.

وعاد المركز الأول في هذا السباق، للعداء الكيني إمانويال وانيونوي، بعدما سجل توقيت قدره، 1 دقيقة، 43 ثانية، و76 ج.

يذكر هذه الطبعة من بطولة العالم لألعاب القوة، صنف الشباب، تجري فعالياتها بالعاصمة الكينية نيروبي.