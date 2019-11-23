قوانين جديدة لإنتخابات الفاف.. هؤلاء ممنوعون من خلافة زطشي!

تنوي الإدارة الحالية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، إجراء تعديل على مُستوى القوانين العامة المُتعلقة بالجمعية العامة الإنتخابية القادمة سنة 2021.

وكشف مصدر رسمي لـ”النهار”، بأن القانون الجديد سيمنع أي شخص تجاوز الـ70 عاما من الترشح لخلافة خير الدين زطشي.

كما تنص مُسودة هذا القانون، على عدم السماح لمن سبق وأن تواجدوا في كرسي رئاسة مبنى دالي براهيم، بالترشح مُستقبلا.

وتُعتبر هذه الخُطوة، بمثابة قطع الطريق على الرئيس السابق محمد روراوة في العودة، إن كانت لديه النية في ذلك.

يُشار بأن الرئيس الحالي خير الدين زطشي، وخلال آخر ظهور إعلامي له، أكد نيته في الإنسحاب مُباشرة بعد نهاية عُهدته.