قوانين جميلة لحياة أجمل

قد تكون إنسان ناجح دون أن تعلم..

النجاح هو مفهوم ذو أبعاد لا تعد ولا تُحصى، يختلف معياره من شخص لآخر، فالبعض يراه في منصب معين. والآخر يراه في امتلاك ثروة، وأخريات في الزواج وأسرة وأولاد، لكن قد لا تملك كل هذا وتكون في عداد الناجحين. بمعايير أخرى غفل عنها الكثيرين، فهل سبق وأن طرحت على نفسك وبما تملك الآن: هل أنا ناجح..؟

أجل: فقد تكون شخصا ناجحا هي حينما لا تخشى التعبير عن نفسك والحديث بثقة، لأن هذا قد يؤهلك لتبدأ بمحاولات. بسيطة مع أشخاص مقربين لك لتشعر ببعض الأمان، مع إخبارهم أنك تسعى للتغير ولتطوير ذاتك.

أجل: فقدرتك على التركيز على اللحظة الحالية والاستمتاع بها هو العلامة الثانية على النجاح، لما فيه من قدرة على جعلك سعيدا. وتكون بالتالي قد اغتنمت اللحظة الحالية ولم تفوتها في التفكير هموم الماضي.

أجل: فمادامت لك أحلام تريد تحقيقها فأنت بالتأكيد شخص ناجح أو على الأقل لديك القدرة على رسم خيوط مستقبلك. ولكن بشرط الاعتراف لنفسك بالدافع الحقيقي وراء رغبتك وقيامك بخطوات حقيقية من أجل تحقيق ما تحلم به.

أجل: فالنجاح لا يعني كونك محصنا من الفشل، بل العكس تماما، فالعلامة الرابعة على النجاح هي تقبل احتمال الفشل وعدم السماح له عند حدوثه بالسيطرة عليك لفترة طويلة، حيث أن الفشل يستمد معناه من مدى استسلامك له. ولا تخشى مشاعر الخوف من الفشل، وإنما فقط حاول التعامل معها بشكل طبيعي ولا تعطيه أكبر من حجمه. وتذكر ما تعلمته والخبرة التي اكتسبتها من أي فشل سابق يمكنه أن يساعدك كثيرا.

أجل: فإن كنت تعلم أنك لست مركز الكون، فأنت بالتأكيد على الطريق الصحيح. فالعلامة الخامسة للقائد الناجح هي قدرته على التعامل بذكاء وتواضع مع الأشخاص المحيطين به وأخذ احتياجاتهم. ورغباتهم دائما في الاعتبار، بغض النظر عن حجم ما حققته سابقا من إنجازات.

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