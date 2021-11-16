قوانين في الحياة

يوجد قوانين في الحباة بغاية الجمال يغير حياتك كلها، اسمه “قانون التركيز” لأنك كل ما تركز عليه تحصل عليه، لذلك إذا ركزت على اﻻلم والنقص والحسد والعين فزادت المصائب بحياتك،والعكس صحيح.

فمن مرَّ من أمامي ولم يسلم عليَّ، “فأين المشكلة؟” ومن سلمت عليه ولم يرد عليَّ، فهناك ملك فوق رأسه ويرد عليك بدلا منه، وشتان بين الردين، فقابل إحسانك له بالإساءة، ومعروفك بالجحود،

قوانين في الحياة

و عندما يتمنون لك زوال نعمة من نعم الله عليك،لأن “الحسد بدأ بصاحبه فيقتله”. يستصغرونك ويحتقرونك وبذلك يقللون من شأنك، فكم ذبابة قتلت النمرود ونملة أوقفت نبي الله سليمان.

وفي الأخير:

أنا لا ابحث عن مكان في قلب كل إنسان لكن ابحث عن فردوس عند رب الجنان، إحسانك وتعاملك لا يُنسى، ثم لا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق، فكل شخص يعمل بأصله،

ثم ثق بربك وارفع أكف الخضوع والتضرع واعلم أن فوق سبع سماوات هناك رب منتقم جبار، نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا، اتسعت لنا السماء فكيف نيأس؟

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: