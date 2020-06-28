قواوي: “علينا التفكير في خليفة مبولحي”

الرياضة
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قواوي: “علينا التفكير في خليفة مبولحي”
بقلم كريم.تيغرمت

دعى الحارس الدولي السابق، لوناس قواوي، لمنح الفرصة لحراس المرمى الشباب، في المنتخب الوطني، لاثبات امكانياتهم، ولايجاد خليفة لبولحي.

وصرح قواوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “منصب حارس المرمى، في المنتخب الوطني، وهو بصفة عامة، منصب جد خاص”.

وأضاف: “نحن الآن نملك مبولحي، لكن علينا التفكير في الجيل الصاعد من حراس المرمى، بمنحهم فرصة اللعب، لأنه لا يمكن تقييم مستواهم دون تجربتهم في الميدان”.

وتابع الحارس السابق للخضر: “لدينا حراس مرمى في البطولة الوطنية، يملكون مستوى جيد، لكننا لا نعرف مستواهم في المنتخب الوطني، لأنه لم تمنمح لهم الفرصة”.

وختم لوناس قواوي: “يجب منح فرصة لحراس المرم الشباب، من أجل الإحتكاك بالمستوى العالي، وتطوير مستواهم أكثر”.


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