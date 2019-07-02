قوجيل:”الأحزاب السياسية منشغلة في مشاكلها الداخلية ولابد من تغيير قوانينها”

يرى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أنّ الأحزاب السياسية، منشغلة بمشاكلها الداخلية، أكثر من اهتمامها بالوطن والوضع الراهن .

وشدّد قوجيل، خلال اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة،بالقول : “انه حان الوقت لمراجعة قانون الحزب ، وتطبيق القوانين” .

مشيرا أن المرحلة الحالية هامة لتنظيم الانتخابات ، وتلاليها مرحلة أهم وهي بناء الدولة جديدة ومؤساساتها، من خلال تعديل الدستور يوافق عليه الشعب .

كما وجّه قوجيل نداء، للأحزاب المعارضة ، والمدنيين و النخبة من اجل المساهمة في الحفاظ الجزائر، قبل كل شئ ووحدتها” .