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قوجيل:”الأحزاب السياسية منشغلة في مشاكلها الداخلية ولابد من تغيير قوانينها”

الوطني
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قوجيل:”الأحزاب السياسية منشغلة في مشاكلها الداخلية ولابد من تغيير قوانينها”
بقلم شهرزاد مزياني

يرى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أنّ الأحزاب السياسية، منشغلة بمشاكلها الداخلية، أكثر من اهتمامها بالوطن والوضع الراهن .

وشدّد قوجيل، خلال اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة،بالقول : “انه حان الوقت لمراجعة قانون الحزب ، وتطبيق القوانين”  .

مشيرا أن المرحلة الحالية هامة  لتنظيم الانتخابات  ، وتلاليها مرحلة أهم وهي بناء الدولة جديدة  ومؤساساتها، من خلال تعديل الدستور  يوافق عليه الشعب .

كما وجّه قوجيل نداء، للأحزاب المعارضة ، والمدنيين و النخبة  من اجل المساهمة في الحفاظ الجزائر، قبل  كل شئ ووحدتها” .


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