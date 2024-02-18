قوجيل: أمانات الشهداء محفوظة وإرثهم باق

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، أن أمانات الشهداء محفوظة وإرثهم باق في وجدان الأمة، يحمل شعلته أبناء الوطن المخلصين في الجزائر النوفمبرية الجديدة.

وكتب قوجيل على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد: “في اليوم الوطني للشهيد. استحضر ذكراكم، رفاق السلاح في عليائكم. واستذكر مناقبكم التي قهرت الاستعمار وطرقت بالجزائر أبواب المجد”.

وأضاف قوجيل: “أمانتكم محفوظة وإرثكم باق في وجدان الأمة ووهج عهدكم حي. يحمل شعلته الخالدة أبناء الوطن المخلصين في الجزائر النوفمبرية الجديدة”.