قوجيل: أيّدنا الحراك منذ البداية.. وهناك من لا يرغب في تكريس الديمقراطية الحقيقية بالجزائر

كشف صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن الحراك المبارك أيدناه منذ إنطلاقه من خلال الخطابات وحتى في الخارج.

وأضاف قوجيل، أنه تم معايشة كل مراحل الحراك إلى غاية الوصول إلى الإنتخابات الرئاسية، وإنشاء سلطة عليا لمراقبة الانتخابات.

وأوضح قوجيل، أنه لأول مرة تكون نتائج الإنتخابات الرئاسية نزيهة والمنافسين راضين عن النتئج وهي رسالة للعالم بأسره.

وكشف ذات المتحدث، أنه في فترة مضت كانت المعارضة طبيعية لكن اليوم هناك معارضة غير معقولة مع تدخلات اجنبية.

وأوضح أن هناك مؤامرة كبيرة ضد الجزائر، لأن الجزائر محافظة على استقلالية قراراتها ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للغير.

كما أن الجزائر لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وأعداء الجزائر لا يحبذون تكريس الديمقراطية الحقيقية التي تسعى إليها.

وقال قوجيل أنه قد تم الشروع في بناء دولة حقيقية و نشاط سياسي ومؤسسات حقيقية وهذا ما أزعج أعداء الجزائر.

وكشف في ذات السياق، أنه سيتم التغلب على المناورات والتدخلات بفضل المخلصين للبلاد والشباب.