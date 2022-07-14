قوجيل.. إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية خلال الدورة القادمة

كشف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، أن خلال الدورة المقبلة، سيتم إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية. كما شدد قوجيل، على ضرورة إعطاء المكانة الحقيقية للبلدية، لان الممارسة الحقيقية للديمقراطية تنطلق من هذا الباب.

في حين، أضاف رئيس مجلس الأمة، أنه سيتم ايضا غعادة النظر في قانون المجلس الشعبي الولائي ودوره. مشيرا إلى ان 80 بالمائة من نشاط الحكومة ينزل إلى مصالح الولاية. “وبهذا نكون قد استكملنا المفهوم الحقيق للجزائر الجديدة” –حسب المسؤول ذاته-.

كما ذكر صالح قوجيل، أن خلال هذه السنة البرلمانية “عشنا مراحل هامة تمد الأمل”، على غرار الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية. “عشنا ايضا حدث اخر هي العاب البحر الابيض المتوسط هذه مفخرة، والفضل يرجع الى رئيس الجمهورية”.