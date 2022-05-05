قوجيل: الإلتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته واجب وطني على كل مواطن ومواطنة

أكد رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح قوجيل، أن سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قائمة على مبدأ “الجزائر للجميع ويبنيها الجميع”. مضيفا أن الالتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته واجب وطني على كل مواطن ومواطنة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي.

ويأتي هذا في حوار أجراه قوجيل اليوم الخميس، مع التلفزيون الجزائري، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المصادف ليوم الثامن مـاي من كلّ سنة. وكذا الذكرى السابعة والسبعين (77) لمجازر 8 ماي 1945، أين تحدث المجاهد عن محطات التحضير للكفاح المسلّح.

كما ذكّر قوجيل بالفضائع التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين العزّل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية احتفاءً بانتصار الحلفاء على دول المحور بزعامة ألمانيا النازية، مذكرين فرنسا الاستعمارية بوعودها في كلّ من سطيف، ڨالمة، خراطة وغيرها من مناطق الجزائر خلال شهر مـاي 1945.

وأضاف قوجيل في هذا السياق، ان هذه المجازر التي تبقى وصمة عارٍ في جبين فرنسا الاستعمارية، شكّلت منعرجًا حاسمًا في تاريخ الحركة الوطنية وأحدثت القطيعة مع مرحلة النضال السياسي من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وتمّ الشروع من حينها في التحضير للكفاح المسلح باعتبار أنّ ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة وأنّ فرنسا الاستعمارية لا تفهم إلاّ لغة الحديد والنّار.

قوجيل يثمن إنجازات الرئيس تبون

وتطرق قوجيل أيضًا، إلى الوضع الـراهـن للبلاد، مثمنًا ما تـمّ إنجازه منذ تولي عبد المجيد تبون مهامه كرئيس للجمهورية. وذلك على أساس التزاماته الـــ (54) التي عرفت طريقها نحو التجسيد بدءًا بمراجعة دستور البلاد. إضافة إلى تجديد الصرح المؤسساتي والإصلاح الهيكلي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالرغم من ظروف صحية استثنائية مرّت بها بلادنا على غرار بلدان العالم ومعطيات اقتصادية صعبة. وذلك في مسعى يرمي إلى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة.

كما دعا المجاهد صالح ڨوجيل في ذات الوقت وعشية الاحتفال بالذكرى الستين (60) لاسترجاع السيادة الوطنية (1962 – 2022) مختلف فعاليات المجتمع إلى الالتفاف حول هذا المسعى والتجنّد وراءه، في إطار سياسة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية الذي أكّـد أنّ يده ممدودة للجميع دون اقصاء باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم، وهذا في سياق الديناميكية التي ميّزت حملته الانتخابية والتي نجح خلالها في توحيد الشباب والمجتمع المدني.

وللإشارة، سيبث هـذا الحـوار يـوم السـبت 7 ماي 2022 عـلى الساعة الثامنة وخمسين دقيقة (20سا و50د) ليلاً. على قناتي الأولى “الأرضية” والثالثة “الإخبارية”. وسيعاد يوم الأحد 8 مـاي 2022 على الساعة التاسعة (21سا) ليلاً على قناتي الثامنة “الذاكرة” والسادسة “الشبابية”. كما سيتم بثه يوم الإثنين 9 مـاي 2022 على الساعة العاشرة (22سا) ليلاً على القناة الثانية الناطقة بالفرنسية (Canal Algérie).