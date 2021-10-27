قوجيل: الاستعمار في الجزائر يختلف عن كل الاستعمارات في العالم

قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأربعاء، إن الاستعمار في الجزائر يختلف عن كل الاستعمارات في العالم.

وجاء تصريح قوجيل خلال الندوة البرلمانية التاريخية “الجزائر تشهد يوم الوغى. نوفمبر يعود على طريق التأسيس والتأصيل للجمهورية الجديدة” بمجلس الأمة.

وأضاف رئيس مجلس الأمة “الاستعمار على الجزائر كان استيطانيا يهدف إلى إبادة الشعب الجزائري وتعويضه بآخر أوروبي”.

وقدم صالح قوجيل، شهادته حول التحضيرات العملية لانطلاق الثورة التحريرية، وذلك بدءا من اجتماع مجموعة 22. ثم تحرير بيان أول نوفمبر من طرف القادة الستة والاتصالات التي جرت. من أجل إضفاء الطابع الوطني للثورة، ثم التحضير المادي للعمليات التي جرت في أول نوفمبر .