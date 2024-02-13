قوجيل: “التفجيرات النووية في صحراء الجزائر وحشية استعمارية جسدت موت الضمير”

أكد رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, اليوم الثلاثاء, أن التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري,”وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد”.

وكتب رئيس مجلس الأمة تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، قال فيها:”تمر اليوم الذكرى الرابعة والستين لجريمة التفجيرات النووية في صحراء الجزائر.”

📷تمر اليوم الذكرى الرابعة والستين لجريمة التفجيرات النووية في صحراء #الجزائر.. أترحم على ارواح الشهداء الذين قضوا بسبب وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد.. جريمة تتواصل من خلال ضحايا جدد وعبر إخفاء الأرشيف الذي يتيح تطهير المواقع. لن ننسى. pic.twitter.com/FSe7B6PePf — 🇩🇿صالح قوجيل (@goujil_saleh) February 13, 2024

وأضاف قوجيل:”أترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا بسبب وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد.”

وختم قائلا:”جريمة تتواصل من خلال ضحايا جدد وعبر إخفاء الأرشيف الذي يتيح تطهير المواقع. لن ننسى”.