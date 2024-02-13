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الوطني

قوجيل: “التفجيرات النووية في صحراء الجزائر وحشية استعمارية جسدت موت الضمير”

بقلم خالد زوبيري
قوجيل: “التفجيرات النووية في صحراء الجزائر وحشية استعمارية جسدت موت الضمير”
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أكد رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, اليوم الثلاثاء, أن التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري,”وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد”.

وكتب رئيس مجلس الأمة تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، قال فيها:”تمر اليوم الذكرى الرابعة والستين لجريمة التفجيرات النووية في صحراء الجزائر.”

وأضاف قوجيل:”أترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا بسبب وحشية استعمارية جسدت موت الضمير و لوثت الأرض وشوهت الأجساد.”

وختم قائلا:”جريمة تتواصل من خلال ضحايا جدد وعبر إخفاء الأرشيف الذي يتيح تطهير المواقع. لن ننسى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/rfO00
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