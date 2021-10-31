قوجيل: الثورة التحريرية كانت شعبية بلا زعيم ولا ريادة حزبية

أكد المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، إن الثورة لم تكن أبدا لا باديسية ولا مصالية ولا بيانية ولا شيوعية، بل كانت ثورة شعبية بلا زعيم ولا قيادة فردية ولا ريادة حزبية.

وأصدر قوجيل هذا التوضيح، تبعا للمحاضرة التي ألقاها خلال الندوة البرلمانية التاريخية التي نظمها مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 67 لانطلاقة ثورة الفاتح نوفمبر.

وحملت المحاضرة عنوان: “الجزائر تشهد يوم الوغى.. نوفمبر يعود على طريق التأسيس والتأصيل للجمهورية الجديدة”.

وأوضح بيان لمجلس الأمة، إن هذه المحاضرة، أفرزت ردود أفعال متباينة إعلاميا، مما استوجب توضيح بعض النقاط على النحو التالي:

جدد المجاهد صالح قوجيل خلال جميع أطوار مداخلته، التأكيد أن ثورة نوفمبر العظيمة التي حررت البلاد والعباد، وألهمت العالم وكانت ولا تزال نبراسا لقيم الحرية والسيادة والكرامة والاستقلال، لم تكن أبدا لا باديسية ولا مصالية ولا بيانية “نسبة إلى حزب البيان” ولا شيوعية، بل ثورة شعبية بلا زعيم ولا قيادة فردية ولا ريادة حزبية.

وأوضح قوجيل، إن هذا التوجه تجلى حين تخلى القادة الستة غداة إقرارهم انطلاق الثورة في اجتماعهم التاريخي في 23 أكتوبر 1954، عن كل انتماءاتهم الحزبية وهوياتهم السياسية وعن كل ولاء لأي جهة كانت. مضيفا أن القادة اجتمعوا تحت شعار واحد موحد هو “من الشعب وإلى الشعب”، تحت لواء جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، ليشكل هذا بداية لانطلاق شرارة هذه الثورة وكل ما أفرزته.

وأضاف البيان، أن محاضرة المجاهد صالح قوجيل، شكلت جولة أفق واسعة للذاكرة الوطنية، استعاد فيها العديد من المواقف والمحطات البارزة في تاريخ ثورتنا المجيدة، وتناولها بصدق الشاهد وحكمة العارف، تستحق تناولها بعمق أكبر من قبل الباحثين والمؤرخين من أجل فهم أدق لهذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الجزائر، والإجابة على تساؤلات جوهرية تتعلق بفلسفة وقيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة.

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