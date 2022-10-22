قوجيل: الجزائر الجديدة تسعى إلى منح الإعلاميين المكانة التي يستحقونها

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء إلى قصر الشعب. للإشراف على مراسم تكريم الإعلاميين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

للإشارة تنظم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة. لخمس فئات هي الإعلام المكتوب الذي يشمل المقال الرئيسي. النقد، المقال الافتتاحي. بالإضافة كذلك إلى الربورتاج أو التحقيق وفئة الإعلام التلفزي التي تضم الربورتاج. التحقيق الاستقصائي. الشريط الوثائقي، الشريط و الحدث المصور و فئة الإعلام الإذاعي التي تشمل البرنامج الإخباري و الربورتاج.

أما الفئة الرابعة فتخص الإعلام الإلكتروني الذي يشمل الأعمال التي تم نشرها عبر الإنترنت. فيما تعني الفئة الخامسة والأخيرة الصورة وتشمل الصورة الفوتوغرافية. الرسم الصحافي أو الكاريكاتوري الذي تم نشره في جهاز إعلامي وطني.

وللمشاركة في هذه المسابقة، حددت وزارة الاتصال جملة من الشروط. حيث يتعين أن يكون المترشح للجائزة من جنسية جزائرية. وأن لا يقل سنه عن الثلاثين سنة. و أن يثبت ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

كما يتعين على المترشح للجائزة أيضا أن لا يكون عضوا في لجنة التحكيم. كما لا يمكنه المشاركة بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات. باستثناء فئة الصورة التي يمكن أن يبلغ عدد الأعمال فيها عشرة صور فوتوغرافية أو عشرة رسوم صحفية أو كاريكاتورية”.

ويتوجب أيضا أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة ما بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022. علما أنه يمكن المشاركة في الجائزة بشكل فردي أو جماعي”. كما لا يجوز للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات عن تتويجهم.