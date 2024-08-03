قوجيل: الجزائر النوفمبرية ستبقى بجيشها آمنة مهابة

أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، على الوقوف وقفة تقدير لجاهزية وعصرنة الجيش الوطني الشعبي.

وقال قوجيل في تغريدة له على حسابه عبر منصة X (تويتر سابقا)،بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي. “في اليوم الوطني للجيش، المخلد لذكرى تحوير جيش التحرير الوطني الذي أدى الأمانة، إلى الجيش الوطني الشعبي الذي صانها،. نحيي السليل ونقف تقديرا لجاهزيته وعصريته واعتزازا بإنجازاته وتلاحمه الأبدي مع الشعب.. ستبقى الجزائر النوفمبرية بجيشها آمنة مهابة.