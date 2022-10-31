قوجيل: الجزائر تتشرف بالمشاركة الشخصية لأمير قطر

قال رئيس مجلس الأمة، أن تلبية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الدعوة، تؤكد حرصه على التكامل العربي. وكذا تعزيز العمل العربي المشترك.

كما أشار صالح قوجيل، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، إن الجزائر تتشرف بالمشاركة الشخصية لأمير قطر في القمة العربية. تابعا “وحضور سموه يؤكد حرصه المعروف على التكامل العربي، ويزيد هذا الحدث دافعية أكبر لتحقيق أهدافه”. و”تعزيز العمل العربي المشترك، من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهنا”. لاسيما “مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة، أن “قمة الجزائر هي لقاء جامع للم الشمل وتوحيد الصفوف، ينعقد في ظروف دولية استثنائية”. “تتطلب مزيدا من التنسيق والتضامن”. و”دولة قطر عضو فعال ومؤثر في الجسد العربي، ووجود سمو الأمير يضيف لكل خطة عمل مشتركة، تخدم مصلحة الأمة العربية”.

وبالمقابل، نوه قوجيل أن البلاد تسعى لأن تكون القمة العربية في الجزائر انطلاقة عربية جديدة. “فهي تنعقد في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية”. وفي “ظروف دولية تتجه نحو التغيير”.

وفي السياق ذاته، أكد على “ضرورة البحث عن البدائل المناسبة لدولنا وشعوبنا العربية، في خضم هذه التحولات العالمية المتسارعة”. و”الاستقطاب الحاد الذي يحاول فرض حلول ضيقة”.

وأكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، أنّ قمة الجزائر الـ 31 “ستكون ناجحة بكل المقاييس”.

كما أبدى المريخي عقب استقباله من طرف وزير الخارجية رمطان لعمامرة تفاؤلاً بمخرجات قمة الجزائر المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء.