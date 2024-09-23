قوجيل: الجزائر تعيش مرحلة دقيقة تحتاج وعيا كبيرا بالمسؤولية

إفتتح مجلس الأمة، اليوم الإثنين، دورته البرلمانية العادية 2025/2024، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول نذير العرباوي، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.

وقال قوجيل في كلمته خلال إشرافه على مراسم إفتتاح هذه الدورة العادية، إنّ الجزائر تعيش حاليا مرحلة دقيقة تحتاج إلى وعي كبير بالمسؤولية وتكامل بين جميع الفاعلين. مبرزا في ذات السياق أهمية تجند البرلمان بغرفتيه للقيام بدوره في المراقبة والمتابعة والتنسيق مع الحكومة حول مجمل القضايا التي تهم

الوطن.

وأضاف رئيس مجلس الأمة، أن البرلمان ينتظره عمل جاد تتقدمه أولويات على رأسها قانون المالية لسنة 2025. والذي يكتسي طابعا سياسيا خاصا لارتباطه بتطبيق التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إلى جانب قانون البلدية والولاية والتقسيم الاداري وقوانين أخرى لها علاقة بالاقتصاد والتنمية.

ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من ‏القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 25 أوت 2016. الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ‏وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.